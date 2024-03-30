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Мнения     17.04.2024 09:07

Лидеры Китая и Германии провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису - СИНЬХУА

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Теги:  Китай  Си Цзиньпин  Германия  Шольц  Украина  встреча  мнение  позиция 

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, - сообщает СИНЬХУА. Китайский лидер призвал обе стороны развивать отличительные черты взаимной выгоды и общего выигрыша, добиваясь совместных успехов.

Китай и Германия являются второй и третьей по величине экономиками мира соответственно, поэтому укрепление и развитие отношений между ними имеют значение, выходящее за рамки двусторонних связей, и оказывают ощутимое влияние на Евразию и весь мир, акцентировал внимание Си Цзиньпин. Он призвал две страны рассматривать и развивать двусторонние отношения в долгосрочной и стратегической перспективе, а также прилагать совместные усилия, чтобы привнести в мир больше стабильности и уверенности.

На встрече подробно рассматривались различные вопросы и аспекты двухстороннего сотрудничества и ситуации в мире.

Лидеры двух стран также провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису, отметив, что и Китай, и Германия привержены целям и принципам Устава ООН, выступают против применения ядерного оружия или нападения на мирные ядерные объекты, призывают к усилиям по надлежащему решению проблемы глобальной продовольственной безопасности и соблюдению международного гуманитарного права.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в нынешней ситуации, чтобы не допустить движения по спирали эскалации и даже выхода конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща, чтобы как можно скорее восстановить мир. Для осуществления этой цели он предложил четыре принципа.

«Во-первых, мы должны отдавать приоритет поддержанию мира и стабильности и не стремиться к личным выгодам. Во-вторых, охладить ситуацию и не подливать масла в огонь. В-третьих, следует накапливать условия для восстановления мира и не обострять противоречия в дальнейшем. В-четвертых, необходимо уменьшить негативное влияние на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок», — предложил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной кризиса в Украине, но собственным способом последовательно содействует мирным переговорам. По его словам, КНР поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, выступает за проведение в подходящее время международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной и обеспечит равноправное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех планов мирного урегулирования.

Китай намерен поддерживать тесные контакты по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Германией, заявил председатель КНР.

Стороны также обсудили палестино-израильский конфликт и другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Теги: 
Китай  Си Цзиньпин  Германия  Шольц  Украина  встреча  мнение  позиция 

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