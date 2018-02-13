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Мнения     13.02.2018 18:40

Максим Кац обнародовал «Расхождение с Дмитрием Гудковым»

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Теги:  Дмитрий Гудков  Гудков  Яблоко  выборы  мэр  Митрохин  Кац  Дмитрий Некрасов  депутаты  наблюдение  мнение  прогноз  мэр-2018 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Максим Кац написал во вторник в своем дневнике в livejournal  почему он и Дмитрий Гудков «перестали вместе вести политические дела».

По словам Каца, уже в декабре «Дима был обеспокоен тем, что Яблоко не выдвинет его на выборах мэра, и желал иметь запасные варианты, а наша команда его не устраивала, так как мы все вступили в Яблоко и гарантировать ему лояльность в случае выдвижения от другой партии не могли».

По мнению М.Каца, Д.Гудкову «хочется занимать позицию лидера партии, первого лица какой-либо структуры. В Яблоке такая позиция светит ему нескоро».

«К муниципальным выборам мы подошли уже с этим разногласием», и с давлением «на Диму» «с разных сторон на предмет того, что нужно отделиться от Яблока и слить меня (Каца – ред.)».

После муниципальных выборов «история обострилась»: «Диму очень нервировал Митрохин и то, что Яблоко не может гарантировать выдвижение, он хотел, как я уже сказал, иметь запасные варианты и потому принял решение работать с другой командой во главе с Дмитрием Некрасовым».

«Дмитрий Некрасов является членом федерального политкомитета партии Гражданская Инициатива, насколько я знаю, там идут переговоры о том, чтобы Дима выдвигался от ГИ в случае проблем с Яблоком, а также, возможно, позже возглавил эту партию или занял в ней какой-либо высокий руководящий пост», - отмечает Максим Кац.

По мнению Каца сложившаяся ситуация негативно влияет на шансы Гудкова на предстоящих в сентябре мэрских выборах. «Масштабная боевая формация: муниципальные депутаты, команда, часть новых членов партии Яблоко, многие старые члены партии — всё это было направлено на то, чтобы выдвинуть Диму от Яблока и сделать совсем уж смешным недопуск такого единого кандидата. Тут недалеко просматривался и второй тур. Во всей конструкции были задействованы несколько тысяч человек», - отмечает Кац.

Нынешняя ситуация, по мнению Каца, «сильно бьёт по шансам (Гудкова – ред) сделать второй тур на мэрских выборах и даже пройти регистрацию».

Также Кац пишет, что Гудков не выполнил ряд договоренностей и ему оказалось «политически выгоднее меня публично слить на потеху разнообразной аудитории моих ненавистников».

«Публичный слив после такого длительного волонтёрского сотрудничества является обидным, но это политика, мы идём дальше. Диме желаю удачи в самостоятельной работе, хотя оцениваю публичные действия по моему сливу как непорядочные и не думаю, что у политиков, которые так действуют с партнёрами, есть перспективы на нашем фланге», - подчеркнул Максим Кац.

Напомним, что до официального старта проекта «Наблюдение» Дмитрий Гудков публично заявил, что с декабря уже не работает с Максимом Кацем. 

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Теги: 
Дмитрий Гудков  Гудков  Яблоко  выборы  мэр  Митрохин  Кац  Дмитрий Некрасов  депутаты  наблюдение  мнение  прогноз  мэр-2018 

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