20:28 Город (Москва и область) Жителей первого этажа пострадавшего в Звенигороде дома временно отселят – МЧС
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16:59 Происшествия Ан-148 мог разбиться из-за проблем, вызванных обледенением датчиков скорости
15:03 Происшествия Зона поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье расширена
17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР
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08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор
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