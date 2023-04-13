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Мнения     18.04.2023 05:25

Маск считает, что развитие ИИ может грозить уничтожением человечества

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Теги:  искусственный интеллект  ИИ  угрозы  Маск  мнение 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Илон Маск полагает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может грозить уничтожением человечества. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу Fox News, которое показали в понедельник. С такой оценкой Маск выступил в интервью телеканалу Fox News.

Маск отметил, что аналогичный сценарий обыгрывался в сериале "Терминатор". "Но все произойдет не как в "Терминаторе", потому что разум будет находиться в центрах обработки данных. Роботы будут лишь конечным фактором", - сказал Маск как цитирует ТАСС.

Маск опасается, что ограничения в сфере ИИ могут быть введены слишком поздно и к тому моменту ИИ "уже сам будет себя контролировать" и будет принимать решения за людей, которые будут не в состоянии отключить его.

Базу данных с мировыми практиками применения искусственного интеллекта создали в Москве, сообщила ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в базе собраны более 300 кейсов применения ИИ в различных сферах, из которых около 100 кейсов - московские.

"Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта – стратегическая задача для всей российской ИТ-отрасли. (…). Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам", - рассказала Сергунина.

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Теги: 
искусственный интеллект  ИИ  угрозы  Маск  мнение 

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