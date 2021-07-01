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Мнения     01.07.2021 13:52

Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  исследования  рассчеты 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ученых из Санкт-Петербургского политехнического института.

Разработанная учеными математическая модель позволяет спрогнозировать сразу девять вариантов развития заболеваемости, от самого пессимистичного до самого оптимистичного.

Как сообщил руководитель разработки проекта Алексей Боровков, в случае реализации пятого сценария (среднего), примерная дата третьего пика заболеваемости придется на 19 сентября. При этом, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  исследования  рассчеты 

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