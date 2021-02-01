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Мнения     01.02.2021 10:43

Медведев допустил отключение России от интернета из США

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Теги:  Дмитрий Медведев  интернет  отключение интернета 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – У США есть возможность отключить Россию от интернета, однако у российского руководства есть план действий в этой ситуации, сообщил в интервью российским СМИ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что именно у США находятся ключевые права на управление интернетом, и заявил, что Россию могут отключить от сети. При этом, по мнению Медведева, такое решение в США могут принять люди, у которых «совсем снесет голову».

Зампредсовбеза подчеркнул, что и технологически, и законодательно, Россия готова к такому повороту событий. Однако, по словам Медведева «это непросто, и этого бы очень не хотелось».

Медведев напомнил, что на фоне этих угроз, в 2019 году был принят закон о суверенном рунете, который обязывает всех операторов связи установить оборудование, способное фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы, а также позволяет Роскомнадзору брать на себя централизованное управление рунетом.

Также Зампред Совбеза напомнил об угрозах отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации SWIFT, что вынудило Россию создать собственную систему передачи информации.

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Теги: 
Дмитрий Медведев  интернет  отключение интернета 

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