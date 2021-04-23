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Мнения     23.04.2021 10:43

Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне

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Теги:  Дмитрий Медведев  Медведев  Россия  США  холодная война 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Россия и США фактически вернулись к состоянию «холодной войны», такое мнение высказал в своей статье для РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути, вернулись в эпоху холодной войны», написал Медведев.

По мнению Медведева, введение санкций, защита эгоистических интересов, конфликтное противоборство, угрозы - все это ведет мир к нестабильности.

При этом, замглавы Совбеза подчеркнул, что Россия, как и ранее СССР, всегда только догоняет США «по уровню угроз оппоненту».

Медведев напомнил, что во времена Карибского кризиса только трезвая оценка ситуации лидерами СССР и США спасла ситуацию, подчеркнув при этом, что диалог тогда велся равноправно, без угроз и ультиматумов.

Очередное обострение отношений между Россией и США было спровоцировано 15 апреля введением американской стороной нового пакета антироссийских санкций. Санкции касаются госдолга России, кроме того, в санкционные списки включен ряд российских граждан и организаций. Также США объявили о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В свою очередь, МИД РФ объявил об ответных действиях России. В частности, американскому послу было рекомендовано покинуть Россию и вернуться в Вашингтон «для консультаций». 20 апреля посол Джон Салливан покинул Москву.

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Теги: 
Дмитрий Медведев  Медведев  Россия  США  холодная война 

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