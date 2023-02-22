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Мнения     22.02.2023 16:15

Миронов предложит соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы

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22 февраля, Mossovetinfo.ru - Не выдвигать кандидата от на предстоящие президентские выборы от "Справедливой России - За правду" (СЗРП), а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина предлагает председатель партии Сергей Миронов. Это предложение от намерен озвучить на предстоящем съезде партии в мае 2023 года. . Об этом Миронов сказал перед митингом-концертом в Лужниках в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас, возможно, 20 мая, либо немного позже будет очередной отчетно-перевыборный съезд. И на этом съезде мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии в президентской компании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Миронов.

"Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества и надо его поддерживать", — пояснил председатель партии "Справедливая Россия - За правду".

Миронов также сказал, что на всех объявленных в сентябре 2023 года губернаторских выборах СЗРП планирует выставить кандидатов.

В то же время Миронов отметил что во всех губернаторских выборах, которые запланированы на ближайшую осень, СРЗП выставит своих кандидатов.

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