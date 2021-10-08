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Мнения     08.10.2021 14:16

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

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Теги:  Михаил Мурашко  Минздрав  коронавирус  COVID-19 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряженной.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», - приводит слова главы Минздрава РИА Новости.

По словам Мурашко, под наблюдением врачей находится 1 миллион 38 тысяч коронавирусных пациентов, требующих лечения. В среднем, на каждом медицинском участке находится 14 пациентов, болеющих коронавирусом.

«Это колоссальный объем и колоссальная нагрузка», - заявил министр.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России вновь обновлен показатель максимальной суточной смертности от коронавируса. Днем ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано максимальное число новых случаев заражения с начала 2021 года.

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Теги: 
Михаил Мурашко  Минздрав  коронавирус  COVID-19 

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