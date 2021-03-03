 
Актуальные темы: коронавирус
Мнения     03.03.2021 10:10

Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция полностью не нейтрализована несмотря на то, что в последнее время отмечается снижение заболеваемости, сообщает РИА Новости.

В ходе посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна, Мурашко заявил, что для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо вакцинироваться, а пока необходимо соблюдать меры дистанцирования, масочный режим и другие рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава.

«Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации. <...> Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "ЭпиВакКороны". Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме», - рассказал глава Минздрава.

Также министр выразил мнение, что в случае соблюдения всех действующих ограничительных мер и успешной вакцинации, коллективный иммунитет сформируется у россиян в первом полугодии текущего года.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов выразил мнение, что в настоящее время в России еще не закончилась первая волна коронавируса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

10:10 Мнения Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса в России

09:56 Город (Москва и область) На строительных площадках Москвы не хватает 20 тысяч рабочих — власти

09:40 Общество Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с сайта «Госуслуг»

09:20 Город (Москва и область) Парковки в Москве 8 марта будут бесплатными

00:38 В России Проверка систем оповещения через сирены, теле- и радиоканалы пройдет в России 3 марта - МЧС

Актуальные материалы

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru