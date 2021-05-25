 
Актуальные темы:
Мнения     25.05.2021 09:46

Мурашко: ситуация с COVID-19 остается напряженной, кардинально поможет только вакцинация

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Ситуация в России кардинально изменится только после достижения коллективного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Выступая на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России», он отметил, что ситуация с коронавирусом «остается напряженной». По его словам, задача достижения необходимого коллективного иммунитета «может быть решена только через вакцинацию».

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва отстает по темпам вакцинации от коронавируса от любого города Европы. Мэр Москвы отметил, что прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона человек и напомнил, что популяционный иммунитет возникает только если вакцинацию проходит порядка 70% населения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

Возврат к списку

Лента новостей

10:08 Город (Москва и область) Первый участок трассы Мамыри-Пенино-Шарапово введут летом 2021 года

09:46 Мнения Мурашко: ситуация с COVID-19 остается напряженной, кардинально поможет только вакцинация

09:38 Город (Москва и область) В Парке Горького отреставрировали беседки‑ротонды

09:21 Город (Москва и область) Москвичи могут арендовать у города более 800 машино-мест рядом с домом

09:08 Город (Москва и область) Москвичи внесли более 700 тысяч записей об анамнезе в электронную медкарту

Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru