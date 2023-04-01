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Мы находимся на поле кибервойны и надо научиться с этим жить - Ашманов
4 марта, Mossovetinfo.ru - На Украине развился огромный анклав киберпреступлений. И сейчас это переросло в ранг терро...
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04.04.2023, 08:26
Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин
4 апреля. Mossovetinfo.ru - Поддержка киевского режима со стороны США и Европы привела к созданию на Украине террорис...
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01.04.2023, 08:47
Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли
1 апреля, Mossovetinfo.ru - Генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона М...