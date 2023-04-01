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Мнения     04.04.2023 12:16

Мы находимся на поле кибервойны и надо научиться с этим жить - Ашманов

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Теги:  Ашманов  кибервойна  киберпреступления  мнение  интернет 

4 марта, Mossovetinfo.ru - На Украине развился огромный анклав киберпреступлений. И сейчас это переросло в ранг терроризма. Такое мнение высказал во вторник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по случаю Международного дня Интернета, информирует Telegram-канал СПЧ.

"Надо понимать, что 80% хакеров в мире русскоязычные. У нас было высокое математическое образование, а после распада СССР многие не нашли ничего лучше, чем заняться киберпреступлениями. На Украине развился огромный анклав киберпреступлений. И сейчас это переросло в ранг терроризма. Преступность перестала быть коммерческой. Мы находимся на поле кибервойны и надо научиться с этим жить", - отметил Игорь Ашманов на пресс-конференции.

Также на пресс-конференции Ашманов поддержал улава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который предложил закрыть "Википедию", создав ей альтернативу.

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Теги: 
Ашманов  кибервойна  киберпреступления  мнение  интернет 

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