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Мнения     23.12.2020 09:26

Накопительную часть пенсии в России могут отменить - ЦБ

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Теги:  пенсии  накопительная пенсия  Центробанк  отмена 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - К 2023 году в России могут законодательно отменить институт накопительных пенсий, сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

По словам Швецова, разморозка накопительных пенсий, которые были заморожены еще в 2014 году, сейчас даже не обсуждается. Зампред ЦБ РФ напомнил, что президент недавно продлил заморозку накопительных пенсий еще на 3 года.

«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», - заявил Швецов.

При этом, чиновник подчеркнул, что имеющиеся на накопительных счетах средства граждан никуда не денутся, просто в дальнейшем на эти счета средства перечисляться не будут.

Основная часть средств на накопительных пенсионных счетах формировалась за счет отчислений пенсионных взносов работодателей. Однако в дальнейшем государство намерено перейти к формированию пенсионных накоплений граждан на основе добровольных накоплений граждан.


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Теги: 
пенсии  накопительная пенсия  Центробанк  отмена 

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