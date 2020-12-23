23 декабря. Mossovetinfo.ru - К 2023 году в России могут законодательно отменить институт накопительных пенсий, сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.
По словам Швецова, разморозка накопительных пенсий, которые были заморожены еще в 2014 году, сейчас даже не обсуждается. Зампред ЦБ РФ напомнил, что президент недавно продлил заморозку накопительных пенсий еще на 3 года.
«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», - заявил Швецов.
При этом, чиновник подчеркнул, что имеющиеся на накопительных счетах средства граждан никуда не денутся, просто в дальнейшем на эти счета средства перечисляться не будут.
Основная часть средств на накопительных пенсионных счетах формировалась за счет отчислений пенсионных взносов работодателей. Однако в дальнейшем государство намерено перейти к формированию пенсионных накоплений граждан на основе добровольных накоплений граждан.
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