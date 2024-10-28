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Мнения     15.11.2024 10:42

Назначение Трампом в кабинет министров - попытка выступить против истеблишмента

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Теги:  Трамп  США  назначения  Кеннеди  Гатц 

15 ноября — Mossovetinfo.ru — Избранный президент Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта Ф. Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения и социальных служб. Этот шаг позволит известному скептику в отношении вакцин и критику фармацевтической промышленности занять руководящую должность в сфере федеральной политики здравоохранения, - сообщает Bloomberg.

Решение Трампа позволить Роберту Ф. Кеннеди-младшему, «скептику в отношении вакцин и стороннику теории заговора, «бесноваться» по поводу здравоохранения и лекарств в качестве министра здравоохранения и социальных служб — это его самая шокирующая попытка выступить против истеблишмента», - отмечает CNN..

Также, по мнению CNN:

Каждый из самых провокационных назначений Дональда Трампа в кабинете министров стал рассчитанным ударом в лицо экспертам, элитам и бюрократам в правительственных учреждениях Вашингтона.

Предыдущие назначения избранного президента на должности директора Национальной разведки, генерального прокурора и министра обороны могут изменить страну и мир в долгосрочной перспективе. Однако для большинства американцев их влияние будет незначительным.

Выбор Кеннеди последовал за тем, как избранный президент назначил на пост генерального прокурора скандально известного конгрессмена Мэтта Гатца, нанеся удар по юридическим институтам, которые пытались привлечь его к ответственности за попытку сфальсифицировать выборы в 2020 году.

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Теги: 
Трамп  США  назначения  Кеннеди  Гатц 

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