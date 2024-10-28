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Назначение Трампом в кабинет министров - попытка выступить против истеблишмента
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Избранный президент Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта Ф. Кеннеди-младшего гла...
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09.11.2024, 18:20
Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле — спецпредставитель президента РФ
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле. Так оценивает дейс...
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28.10.2024, 08:53
NYT: поддержка Харрис выразила обеспокоенность из-за её слов о фашизме Трампа
28 октября — Mossovetinfo.ru — Поддержка кандидата в президенты США Камалы Харрис выразила обеспокоенность по повод...