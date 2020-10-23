23 октября. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере назвала болезни, которые повышают риск заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.
По словам Голиковой, международный и российский опыт показывают, что сахарный диабет и повышенное давление увеличивают риск заражения коронавирусом, а также обусловливают более тяжелое протекание болезни.
Также риск заражения повышают ожирение, сердечно-сосудистые проблемы, онкологические заболевания, особенно у пожилых людей.
Вице-премьер заявила, что диабетики заражаются коронавирусом в десять раз чаще других, у 27% пациентов с выявленным коронавирусом, выявлен диабет. При этом, вирус провоцирует повышение уровня сахара в крови в 80% случаев.
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