New York Times верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины

19 апреля. Mossovetinfo.ru - Украинские войска могли применить запрещённые кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Харьковской области в марте. Об этом сообщает газета The New York Times. Журналисты издания отмечают, что побывали в Гусаровке, контроль над которой ВСУ утратили в конце февраля и там нашли обломки использовавшейся для обстрела населенного пункта ракеты и убедились, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня "Ураган".