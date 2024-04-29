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Мнения     15.05.2024 12:27

Новый лидер Тайваня должен должен сделать серьезный выбор между мирным развитием и конфронтацией - КНР

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Теги:  Тайвань  КНР  Китай  канцелярия  Госсовет  заявление  мнение 

15 мая — Mossovetinfo.ru — Новый лидер Тайваня должен серьезно отнестись и сделать четкий выбор между мирным развитием или конфронтацией между двумя сторонами Тайваньского пролива, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает Синьхуа.

Чэнь Биньхуа сделал это заявление на очередной ведомственной пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном содержании касательно отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в предстоящей инаугурационной речи Лай Циндэ.

По словам Чэнь Биньхуа, основное общественное мнение на острове выступает за мир, а не войну, за развитие, а не упадок, за общение, а не разделение, за сотрудничество, а не конфронтацию.

От того, будет ли выбран правильный путь мирного развития в соответствии с волей народа или же порочная дорожка провокаций и конфронтации наперекор чаяниям масс зависят интересы и благополучие огромного числа тайваньских соотечественников, будущее развития Тайваня, мир и стабильность в Тайваньском проливе, отметил Чэнь Биньхуа.

"Именно новый глава администрации Тайваньского региона должен осознать серьезность вопроса и дать на него четкий ответ", - сказал Чэнь Биньхуа.

Отметив, что "независимость Тайваня" и мир между двумя сторонами пролива так же несовместимы, как огонь и вода, Чэнь Биньхуа подчеркнул: "Мы исконно придерживаемся принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года, решительно выступаем против раскольнической деятельности в попытках достичь "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил".

Он добавил, что материковая часть страны продолжит расширять обмены и сотрудничество в различных областях между двумя берегами Тайваньского пролива, углублять межбереговое интегрированное развитие и решительно содействовать мирному развитию межбереговых отношений и продвигать дело воссоединения Родины.

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Теги: 
Тайвань  КНР  Китай  канцелярия  Госсовет  заявление  мнение 

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