Мнения     25.09.2025 11:39

Новый подход Трампа к Украине заставляет Европу чувствовать себя виноватой - Bloomberg

25 сентября — Mossovetinfo.ru — Украинские и европейские официальные лица приветствовали изменение риторики Трампа по вопросу украинского вопроса, но в частных беседах проявляли больше осторожности, чувствуя, что он перекладывает ответственность за прекращение войны на них, и хотя Трамп, похоже, обозначил базовый уровень поддержки США, развеяв опасения союзников по поводу прекращения жизненно важной военной помощи, чиновники также предупредили, что позиция Трампа может снова измениться.- отмечает Bloomberg.

Риторика Трампа при его выступлении на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, и затем в социальных сетях, опровергает его прежние заявления о том, что у Украины «нет козырей», чтобы вернуть земли, но Трамп не предложил никаких новых шагов со стороны США для поддержки Киева, оставив это на усмотрение союзников в Европе, подчёркивает Bloomberg.

Утверждение Трампа о том, что Украина может вернуть утраченные территории при поддержке Европы, противоречит большинству оценок союзной разведки, согласно которым в настоящее время обе стороны могут надеяться максимум на кровавый тупик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в среду обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие понимания, достигнутого во время саммита на Аляске. «Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок». Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Накануне, в среду, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что работа по обсуждению раздражителей, имеющихся в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, пока идет медленно и должна быть ускорена. «Мы считаем, что нужно ускорить нашу работу по обсуждению тех раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях. Пока эта работа идет медленно», - отметил представитель Кремля. Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с США.

