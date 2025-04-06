Обсуждать финансы и прошлые отношения на первом свидании готовы большинство опрошенных - VK Знакомства

11 апреля — Mossovetinfo.ru — Обсуждать финансы и прошлые отношения, относящиеся к числу наиболее деликатных тем, на первом свидании готовы большинство опрошенных VK Знакомства, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе сервиса со ссылкой на проведенное исследование.



Наибольший дискомфорт на первом свидании, по данным опроса, возникает при обсуждении личных финансов (35%),прошлых отношений (24%) и политических или религиозных взглядов (21%), вопросы о личном здоровье (18%) и планы на создание семьи(15%).



Отмечается, что зумерам (18–24 года) больше всего неловко говорить про бывших — 25%. Молодые люди 25–34 лет не готовы обсуждать заработок и финансовые обязательства (27%), а для возрастной категории 35–44 года самая неловкая тема — здоровье (20%).



В то же время 28% респондентов предпочитают сразу обсудить неудобные темы, чтобы избежать разногласий в будущем. 29% считают, что лучше дождаться подходящего момента. И только 7% опрошенных уверены, что такие темы могут ухудшить или даже разрушить отношения.



Зумеры чаще всего честно отвечают на провокационные вопросы (52%). Поколение от 35 до 44 лет чаще других старается отшутиться (25%), а молодые люди от 25 до 34 лет обозначают границы — 22% указывают собеседнику, что это неприемлемая тема для разговора.



Исследование проведено в апреле 2025 года методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1500 респондентов из разных городов России.



В сентябре 2024 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты опроса россиян на тему онлайн-знакомств. В обзоре этого опроса отмечалось, чтос развитием дейтинг-сервисов (от англ. «to date» — встречаться, ходить на свидания) романтические знакомства все активнее мигрируют в онлайн, позволяя пользователям искать любовь, не выходя из дома. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, россиян, попытавших удачу на сайтах знакомств, за последние шесть лет стало чуть больше: если в 2018 г. опытом поиска второй половинки в сети мог поделиться каждый пятый (19%), то сегодня — каждый четвертый (24%).

Также отмечалось, что онлайн-знакомства — удел молодых. При этом младшие миллениалы в этом вопросе дают фору двум соседним поколениям — поколению цифры и старшим миллениалам: устроить личную жизнь с помощью дейтинг-сервисов, сайтов знакомств когда-либо пробовал каждый второй из числа рожденных в 1992-2000 гг., это вдвое больше, чем по выборке в целом (50% vs. 24%). В двух других упомянутых постсоветских поколениях показатель составляет 38% и 34% соответственно. Опрос показал, что молодые люди не только активно знакомятся в интернете, но и чаще других окружены парами, нашедшими свою любовь благодаря дейтинг-сервисам.



В дейтинг-сервисе Mamba в ноябре 2024 года сообщали, что более 70% опрошенных россиянок хотели бы провести первое свидание в кафе или ресторане, а 60% мужчин — гуляя по городу или в парке. При этом 30% и мужчин, и женщин заявили тогда, что готовы потратить на первое свидание от 2 до 4 тыс. рублей.