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Мнения     29.08.2023 10:12

Одна из причин падения рубля - зависшие рупии, - Задорнов

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Теги:  рубль  ослабление  рупии  Индия  Задорнов  экономика 

29 августа — Mossovetinfo.ru — Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них тоже нечего — это один из факторов ослабления рубля, считает экономист Михаил Задорнов. Возврат этих денег — «непростая задача», но правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля, считает экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.

«Еще одна неочевидная причина ослабления (рубля) — зависшие рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов в колонке для РБК о причинах ослабления рубля.

«Разумеется, не может быть политического решения, которое не ложится на экономическую почву. Но невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом», — считает экс-глава «Открытия».

Локальное законодательство Индии запрещает проведение ряда операций с национальной валютой страны или требует получения согласования на проведение таких операций. Попробовать конвертировать рупии в другую валюту можно, но для этого в индийских банках не всегда хватает рублей.

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Теги: 
рубль  ослабление  рупии  Индия  Задорнов  экономика 

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