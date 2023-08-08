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Мнения
29.08.2023, 10:12
Одна из причин падения рубля - зависшие рупии, - Задорнов
29 августа — Mossovetinfo.ru — Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них тоже нечего — это оди...
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Мнения
14.08.2023, 10:02
Клишас: курс доллара оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан
14 августа — Mossovetinfo.ru — Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем telergram-канале н...
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Мнения
08.08.2023, 07:52
Сергей Миронов: Необходим кардинальный пересмотр избирательного законодательства
8 августа — Mossovetinfo.ru — Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной думе РФ, лид...