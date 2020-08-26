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Мнения     26.08.2020 09:36

Онищенко опасается вспышек гриппа после начала учебного года

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Теги:  Геннадий Онищенко  Онищенко  грипп  коронавирус  дети  учебный год 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Первый зампред комитета Госдумы по образованию науке Геннадий Онищенко опасается подъема заболеваемости гриппа после начала учебного года.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко в интервью порталу ura.ru.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать учебу с 1 сентября, так как дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус.

В то же время Онищенко отметил, что заболевание гриппом вырастет, когда начнётся осеннее снижение температур и похолодание.

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Теги: 
Геннадий Онищенко  Онищенко  грипп  коронавирус  дети  учебный год 

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