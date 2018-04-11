Отношения США и России сейчас хуже, чем когда-либо - Трамп

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Отношения США и России сейчас хуже, чем когда-либо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.



«Отношения России и США сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена «холодной войны». Для этого нет причин. Россия нуждается в нас, чтобы получить экономическую помощь. Это было бы очень легко сделать. Все страны должны работать вместе. Остановим гонку вооружений?», - написал Трамп.