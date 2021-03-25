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Мнения     25.03.2021 13:40

Песков о курсе рубля: ничего у нас не лихорадит

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Теги:  Дмитрий Песков  курс рубля 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением о том, что на фоне ожидания новых антироссийских санкций США курс рубля «лихорадит».

«Я не соглашусь со словом «лихорадит». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного - может быть, но ничего не лихорадит», - приводит слова Пескова ТАСС.

В понедельник, 22 марта, курс рубля на бирже резко опустился, потеряв уже на открытии торгов 71 копейку по сравнению с курсом в пятницу. Однако эксперты связывают такое падение рубля с падением турецкой лиры, который они считают краткосрочным фактором, не способным оказать серьезное и длительное влияние на курс рубля.

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Теги: 
Дмитрий Песков  курс рубля 

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