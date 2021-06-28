 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Мнения     28.06.2021 17:10

Песков прокомментировал идею об обязательной вакцинации от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Песков  вакцинация  COVID-19  коронавирус  профсоюзы  работодатели 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации населения.

По словам Пескова, на данный момент официальной позиции правительства по данному предложению не сформулировано.

«Какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России обратились в правительство с просьбой принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме тех, кто имеет противопоказания.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  вакцинация  COVID-19  коронавирус  профсоюзы  работодатели 

Возврат к списку

Лента новостей

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

17:46 Город (Москва и область) Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено после ливня

17:10 Мнения Песков прокомментировал идею об обязательной вакцинации от COVID-19

16:51 Город (Москва и область) Погода в Москве до конца недели останется неустойчивой

16:18 В мире Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии

Актуальные материалы

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»

11:23 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Москве

18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова

16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19

14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru