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Песков: у Кремля нет определенной позиции по запрету идеологии чайлдфри
20 сентября — Mossovetinfo.ru — У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри* в России, но все, что...
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06.09.2024, 10:07
Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий
6 сентября — Mossovetinfo.ru — В условиях военных действий цензура и ограничения в России оправданы, но в мирное вре...
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Мнения
04.09.2024, 18:59
Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Более 99% избирателей столицы готовы принять участие в выборах в Мосгордуму в электрон...