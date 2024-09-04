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Мнения     20.09.2024 15:45

Песков: у Кремля нет определенной позиции по запрету идеологии чайлдфри

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Теги:  Кремль  Совет Федерации  Песков  Матвиенко  Минюст  чайлдфри  дети  отказ  запрет  рождаемость  демография 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри* в России, но все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете идеологии чайлдфри на законодательном уровне, — сообщает ТАСС.

Песков назвал демографическую проблему вызовом для страны и отметил необходимость работать над повышением рождаемости в России.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать», — сказал Песков.

Подразумевающее сознательный отказ от родительства движение чайлдфри следует запретить на законодательном уровне, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы никогда не допустим нарушения прав женщин, которые не могут иметь детей или не хотят иметь детей - это их право. Но мы как государство не имеем права позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», - сказала Матвиенко, выступая на IV Евразийском женском форума. Также Матвиенко сообщила, что сейчас вопросы запрета идеологии чайлдфри обсуждаются в Министерстве юстиции.

* чайлдфри — отказ от рождения детей

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Теги: 
Кремль  Совет Федерации  Песков  Матвиенко  Минюст  чайлдфри  дети  отказ  запрет  рождаемость  демография 

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