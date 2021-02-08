 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Мнения     08.02.2021 08:23

Песков: вернуться к жизни «с открытым забралом» можно будет к середине лета 2021 года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Вернуть к жизни с «открытым забралом» после пандемии коронавируса можно будет уже летом 2021 года, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - сказал Песков.

Он напомнил о прогнозах иммунологов, которые отмечали, что для возвращения к нормальной жизни необходимо, чтобы иммунитет к коронавирусу появился у 60 процентов жителей планеты. «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее ученые рассказали, когда россияне смогут перестать носить маски в общественных местах. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине января заявил, что столица сможет вернуться к нормальной жизни в мае.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

08:51 Общество Морозы в Москве сменит рекордный снегопад

08:23 Мнения Песков: вернуться к жизни «с открытым забралом» можно будет к середине лета 2021 года

08:11 Общество Синоптики предупредили об аномальных морозах в Москве в ночь на вторник

17:28 Происшествия Грузовик сгорел в Алабяно-Балтийском тоннеле

13:14 Общество Ученые рассказали, когда в России отменят масочный режим

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru