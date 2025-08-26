Песков заявил, что переписки в любых мессенджерах прозрачны для спецслужб - ТАСС

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Переписка в любых мессенджерах абсолютно прозрачна для представителей спецслужб. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме. Он упомянул об этом, комментируя ситуацию с WhatsApp и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max.



«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры - это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», - отметил представитель Кремля.



Это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами, указал Песков.



Также ТАСС в субботу, со ссылкой на информацию из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщает, что огромное количество каналов, которые распространяют персональную информацию и занимаются так называемым доксингом и вымогательством у пользователей, существует в мессенджере Telegram.



«Доксинг - распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества», - рассказали в МВД РФ.



По данным МВД, только за одну неделю августа администрация мессенджера Telegram заблокировала множество каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством, на основании сотен обращений пользователей.



В МВД подчеркивают, что с 2022 года в Telegram появились десятки крупных каналов, целенаправленно публикующих персональные данные россиян, в первую очередь военнослужащих.



В то же время специалисты по борьбе с кибермошенничеством отмечают, что основатель Telegram Павел Дуров официально признал значимость проблемы на платформе и пообещал бороться с каналами, которые публикуют личные данные пользователей и занимаются вымогательством, но, несмотря на эти заявления, было удалено лишь несколько групп. «Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать», - подчеркнули в МВД России.



Также в субботу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума

сказал, что на вопрос о выборе главного мессенджера в стране можно будет ответить, когда ФСБ акцептует Max как надежный сервис.



У нас же есть закон о персональных данных, за этим направлением очень пристально следят, и когда у нас бывают утечки персональных данных, это вызывает большой кризис. На мой взгляд, мне кажется, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных, но как только нам расскажут, что у Max защита персональных данных на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на ваш вопрос, - сказал Кобяков .



Накануне заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме выразил мнение что национальный мессенджер Max на данный момент является одним из наиболее безопасных способов общения в России.



«Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в Max, мы видим это как тренд», - отметил Кузнецов.