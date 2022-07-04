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Мнения     04.07.2022 14:09

Песок на пляжах Подмосковья, как на Мальдивах - губернатор Подмосковья

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Теги:  Московская область  пляжи  туризм  мнение  песок 

4 июля. Mossovetinfo.ru - Песок на пляжах Московской области по своим характеристикам не уступает песку на Мальдивах, сообщил на минувшей неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik. Мы сделали соответствующий анализ, песок ничем не уступает. Он радует глаз. Можно смело найти у нас все то, что ты ищешь на Мальдивах, – заявил губернатор.

В настоящее время в Подмосковье 200 пляжей, специалисты проверяют качество воды в водоемах. В этом году Подмосковье ждет 16 млн гостей, не только из Москвы, но и из других регионов, - написал губернатор в своем канале в Telegram.

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Теги: 
Московская область  пляжи  туризм  мнение  песок 

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