19 октября. Mossovetinfo.ru - Михаил Олегович Ефремов не сможет может получить дополнительные смягчающие обстоятельства в соответствии с пунктом к части 1 статьи 61 УК РФ (Обстоятельства, смягчающие наказание), поскольку готовившееся мировое соглашение между сторонами по делу Ефремова не будет заключено 19 октября, как это планировалось ранее. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщил адвокат Андрей Алешкин.
«Фактически до полуночи в ночь на понедельник 19 сентября с участием стороны защиты в лице адвоката Дубровинского Александра Андреевич прорабатывались детали заключения мирового соглашения», - сообщил ИА МОССОВЕТ Андрей Алешкин.
В связи с этим сторона защиты была намерена ходатайствовать об отложении рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы по делу М.Ефремова. «В целях недопущения нарушений права на защиту гарантированных статьей 46 Конституции РФ, а также для ознакомления с материалами уголовного дела и подачей дополнительной апелляционной жалобы, в соответствии с частью первой статьи 253 УПК РФ сторона защиты будет просить об отложение судебного заседания», - сообщил ИА МОССОВЕТ А.Алешкин основания такого ходатайства.
Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ:
- Мосгорсуд 20 октября
рассмотрит апелляцию на приговор артисту Михаилу Ефремову, приговоренному к 8 годам колонии за смертельное ДТП;
- 9 июня Ефремов
на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.
- 8 октября Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП
со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.
Привлеченный к заключению соглашения между сторонами потерпевших и обвиняемого в качестве медиатора, адвокат А.Алешкин в своем аккаунте в фэйсбук сегодня пояснил некоторые детали сложившейся ситуации по истории с незаключенным мировым соглашением. Полный текст его поста ниже.
Этот пост был размещен, репостнут в аккаунте в фэйсбук адвокат Александр Дубровинский (сторона потерпевших). По мнению «Ника Белославская», высказанному в аккаунте А.Дубровинского под постом А.Алешкина: « Родственники (Евремова - ред.) заинтересованы в том, чтобы Миша сыграл главную роль - новомученика путинского рЭжима..... По- другому это никак невозможно трактовать!» (стиль, орфография, пунктуация – сохранены).
Сообщение, мнение А.Алешкина в его аккаунте (полный текст):
«История не случившегося
Я, думал писать ли об этом сейчас на кануне апелляции Михаила Ефремова, в чьей трагической истории я разбирался последние недели. Думаю, вы должны знать правду.
Вся история началась за долго до событий вчерашнего вечера.
Возможность участия в процессе мне обеспечил Никита Джигурда, человек, который по-настоящему болеет за Михаила и всячески проявляет заинтересованность в положительном исходе дела, не смотря на эпатажность
Сам Михаил Ефремов, на меня произвел доброе впечатление, находясь в изоляторе не теряет бодрость духа, в общении активен. Можно сказать человек открытый и крайне зависимый от чужого мнения, одним слово актер, которому постоянно нужен режиссёр. Разговор прошел в спокойных тонах, и мы договорились, что я смогу его посещать. В дальнейшим повествовании я расскажу почему этого не случилось
Спустя несколько часов я переговорил с Софьей – женой и мы договорились что я буду заниматься вопросом медиации между потерпевшими и семьей. Она ждала от меня конкретных шагов в этом вопросе. Вопрос защиты в мосгорсуде на этом этапе не обсуждался.
Спустя неделю мы встречались с Софье это было 15 октября 2020 года, мы общались, по понятным читателю причинам не могу раскрыть содержание разговора. В этот день, я сообщил, что на 16 октября 2020 года на 16-00 часов мне назначена встреча с адвокатом потерпевшей стороны Добровинским Александром Андреевичем, получив наставления от жены я был готов к самым важным переговорам в этом процессе.
Встреча с Александром Андреевичем, состоялась по расписанию. Много было скептиса у жены Софьи по вопросу встречи и вообще возможности таких переговоров
Переговоры начались сложно, команда звездного адвоката завалила, меня вопросами и претензиями как по самим событиям суда, так и по позиции семьи в отношении потерпевших (в соответствии с кодексом этики адвокатов я не могу раскрыть подробности разговора, поэтому сообщаю только темы обсуждения)
Спустя какое-то время пришел и сам Александр Андреевич, он был сдержан и тактичен -одним словом адвокат c большим опытом работы.
Я, извинился за поведение коллег в суде первой инстанции как перед ним, так и перед потерпевшими (их не было на момент переговоров, но я просил передать, что готов сделать это на следующем этапе переговоров)
Я, просил примирения и готовность возместить моральный вред.
Александр Андреевич, поддержал настрой и высказал готовность к таким переговорам уже с участием всех заинтересованных лиц.
По итогам встречи, я проинформировал семью Михаила Олеговича. Все шло хорошо и начал готовить соглашения на вступление дело (которое 17 октября 2020 года было направлено жене Михаила Ефремова)
17 октября состоялся разговор с адвокатом Хархорины (подробности раскрыть не могу), но вопрос на повестке стоял о переносе судебного заседания с 20 октября 2020 на более поздний срок, так как нужно было время на соглашение с потерпевшими.
Я писал Ходатайство в суд (не отправлено)
….
«В настоящие время стороной защиты достигнута договоренность с адвокатом Добровинским Александром Андреевичем о проработке вопроса заключения мирового соглашения целью которого является добровольное возмещении вреда потерпевшим чьи интересы он представляет, что в свою очередь добавляет смягчающие обстоятельства при рассмотрении дела в соответствии с п. к ч. 1 ст. 61 УК РФ.
В целях недопущения нарушения права на защиту, гарантированную ст.46 Конституции РФ, а также для ознакомления с материалами уголовного дела и подачи апелляционной жалобы руководствуясь ч. 1. ст. 253 УПК РФ»
Все случилось в воскресенье 18 октября 2020 года. Семья высказала недоверие. Фактически все сводилось к том, что у меня есть личная заинтересованность в деле более того с их слов мы давно дружим с Добровинским и это его план. Надо сказать, что Александра Андреевича, я, конечно, не знал и уж точно не дружил, но рад нашему знакомству сейчас.
Семья в итоге отказалась от переговоров, о чем я уведомил Александра Андреевича, с большим сожалением, уверен нас судьба еще сведет. Конечно, при таких обстоятельствах я не буду участвовать завтра в процессе. Надеюсь, что для Михаила Ефремова он не будет роковым, а позиция семьи и отказ от переговоров -это не очередной нож адвокатов в спину Ефремова.
Развязка завтра».