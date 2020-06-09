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Происшествия     09.06.2020 08:32

Пьяный Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы, водитель другой машины погиб

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Теги:  Михаил Ефремов  Ефремов  ДТП  авария  смерть 

9 июня. Mossovetinfo.ru – ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером в понедельник, 8 июня, в центре Москвы. По данным МВД, актер на Jeep Grand Cherokee в 21.44 выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль «Лада».

Как сообщает РИА Новости, пострадавшего в ДТП водителя «Лады» доставили в НИИ Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой, утром во вторник он скончался.

Ефремов, находясь за рулем, был пьян. Он не пострадал. Возбуждено уголовное дело.


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Теги: 
Михаил Ефремов  Ефремов  ДТП  авария  смерть 

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