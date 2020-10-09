9 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляцию на приговор артисту Михаилу Ефремову, приговоренному к 8 годам колонии за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба суда.
В апелляции актер указал, что он раскаивается в том, что совершил, признает себя виновным, а свое поведение на процессе объясняет давлением адвоката Эльмана Пашаева. В связи с этим Ефремов просит смягчить ему приговор.
Сообщается, что помимо самого Ефремова, апелляции подали также его бывший адвокат Эльман Пашаев и новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Харахорин. Кроме того, со своей стороны приговор Ефремову обжаловали гражданская жена погибшего в аварии курьера Сергея Захарова и компания, которой принадлежала машина Захарова.
9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.
8 октября Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.
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