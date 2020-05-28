28 мая. Mossovetinfo.ru – Треть россиян считают преувеличенной опасность эпидемии коронавируса, а четверть считают ее выдумкой, сообщает РБК со ссылкой на исследование дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).



В том, что эпидемия коронавируса является выдумкой заинтересованных лиц уверены 23,2% респондентов, еще 9,6% уверены, что опасность коронавируса преувеличивают.



При этом, 32,4% респондентов считают, что в введении режима самоизоляции не было необходимости, а 56% считают, что необходимо снимать ограничения. В тоже время, 18,4% опрошенных считают, что ограничения из-за коронавируса надо ужесточать.



Считают, что пик пандемии коронавируса пройден и в дальнейшем уровень заболевания пойдет на спад 16,3% респондентов. В тоже время 25,6% участников опроса считают, что пик эпидемии еще не пройден.