29 января. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что уже в текущем году в России можно будет отказаться от ношения масок.



В эфире Первого канала Попова заявила, что отказаться от масок можно будет, потому что, во-первых, люди научились жить с коронавирусом, а во-вторых, началась вакцинация от него.



Кроме того, Попова рассказала, что подтверждается сезонность коронавируса и в настоящее время наблюдается отступление заболевания.