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Мнения     29.01.2021 10:52

Попова рассказала, когда можно будет перестать носить маски

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Теги:  Роспотребнадзор  масочный режим  коронавирус  COVID-19 

29 января. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что уже в текущем году в России можно будет отказаться от ношения масок.

В эфире Первого канала Попова заявила, что отказаться от масок можно будет, потому что, во-первых, люди научились жить с коронавирусом, а во-вторых, началась вакцинация от него.

Кроме того, Попова рассказала, что подтверждается сезонность коронавируса и в настоящее время наблюдается отступление заболевания.


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Теги: 
Роспотребнадзор  масочный режим  коронавирус  COVID-19 

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