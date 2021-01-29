29 января. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что уже в текущем году в России можно будет отказаться от ношения масок.
В эфире Первого канала Попова заявила, что отказаться от масок можно будет, потому что, во-первых, люди научились жить с коронавирусом, а во-вторых, началась вакцинация от него.
Кроме того, Попова рассказала, что подтверждается сезонность коронавируса и в настоящее время наблюдается отступление заболевания.
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