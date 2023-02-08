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Мнения     08.02.2023 21:35

Постпред РФ при ООН: несколько сотен западных танков на Украине "погоды не сделает"

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Теги:  Россия  Украина  танки  угрозы  ООН  Небензя  мнение  договоренности 

8 февраля, Mossovetinfo.ru - Предполагаемая поставка Украине несколько сот танков "погоды не сделает" сказал Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России.

«Если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более 7,5 тысячи имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают», — отметил Небензя.

Он подчеркнул, что необходимо остановить западную поддержку Киеву в виде вооружения. По мнению постпреда, это важно для самой Украины. Иначе она рискует обанкротиться, Также постпред сказал, что Россия сделает так, что с территории Украины никогда не будет исходить угроза и там прекратится героизация нацизма, это станет основой будущих договорённостей.

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Теги: 
Россия  Украина  танки  угрозы  ООН  Небензя  мнение  договоренности 

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