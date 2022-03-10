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Мнения     10.03.2022 20:16

Потанин: конфискация активов компаний отбросит Россию в 1917 год

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Теги:  Потанин  мнение  конфискация  собственность  активы  национализация  санкции 

10 марта.Mossovetinfo.ru - Конфискация предприятий, активов фирм, заявивших об уходе с российского рынка, отбросит Россию в 1917 год. Такое мнение высказал глава "Норникеля" Владимир Потанин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - заявил он.

Потанин также выступил против национализации активов ушедших из России компаний.

Более адекватной мерой, по мнению Потанина, является введение внешнего управления на таких предприятиях, предлагаемое Минэкономразвития.

Накануне с идеей национализировать имущество прекративших работу в России зарубежных компаний выступили в "Единой России".

Между тем Правительство РФ поддержало разработанные Минэкономразвития меры о введении мораторий в 2022 году моратория на проведение плановых проверок и ограничении на внеплановые для поддержки российского бизнеса в 2022 году. <br>

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Теги: 
Потанин  мнение  конфискация  собственность  активы  национализация  санкции 

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