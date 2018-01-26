28 января. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал готовиться к вторжению России на Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.



«И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем», - заявил Моравецкий.



«Надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия», - добавил премьер-министр Польши.



По его словам, Россия на данный момент является наиболее опасной угрозой для Польши.