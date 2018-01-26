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Мнения
28.01.2018, 10:19
Премьер-министр Польши призвал готовиться к «вторжению» России на Украину
28 января. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал готовиться к вторжению России на Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Politico. «И что тогда может прои...
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Мнения
27.01.2018, 16:01
WADA и МОК сделали первый шаг к развалу олимпийского движения - Патрушев
27 января. Mossovetinfo.ru ¬– Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) первым шаго...
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Мнения
26.01.2018, 10:28
Сорос: биткойн - это не валюта, это - спекуляция
26 января. Mossovetinfo.ru – Американский миллиардер Джордж Сорос полагает, что биткойн - это не валюта, это – спекуляция и вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно. Об этом предприниматель ...