Президент Кубы возложил на США ответственность за украинский кризис

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Ответственность за украинский кризис целиком лежит на Соединенных Штатах Америки, считает президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом он заявил в интервью ливанскому журналисту, которое было опубликовано на YouTube-канале кубинской аналитической программы Mesa Redonda.



«Правительство США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России», – сказал Диас-Канель.



Он отметил, что, разжигая русофобию, США постарались скрыть истинные причины конфликта на Украине.



По его мнению, Штаты намеренно способствуют возникновению войн в разных частях света, чтобы продавать их участникам оружие и за счет этого решать свои внутренние проблемы. Сами же США от таких конфликтов никак не страдают, уверен кубинский лидер