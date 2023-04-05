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Мнения     14.04.2023 08:02

Президент Кубы возложил на США ответственность за украинский кризис

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Теги:  Куба  президент  Диас-Канель  мнение  Украина  США  кризис  ответственность 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Ответственность за украинский кризис целиком лежит на Соединенных Штатах Америки, считает президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом он заявил в интервью ливанскому журналисту, которое было опубликовано на YouTube-канале кубинской аналитической программы Mesa Redonda.

«Правительство США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России», – сказал Диас-Канель.

Он отметил, что, разжигая русофобию, США постарались скрыть истинные причины конфликта на Украине.

По его мнению, Штаты намеренно способствуют возникновению войн в разных частях света, чтобы продавать их участникам оружие и за счет этого решать свои внутренние проблемы. Сами же США от таких конфликтов никак не страдают, уверен кубинский лидер

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Теги: 
Куба  президент  Диас-Канель  мнение  Украина  США  кризис  ответственность 

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