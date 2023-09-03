Другие материалы
-
Мнения
20.09.2023, 10:00
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, «который может затянуть на глубину»
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Польши, выступая на брифинге для польских СМИ в Нью-Йорке, сравнил Украину ...
-
Мнения
14.09.2023, 09:10
Зеленский не начинает переговоры с РФ, желая дальше убивать украинцев - экс-советник Кучмы
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговоры по урегулированию конф...
-
Мнения
03.09.2023, 11:55
Украина не может победить Россию сейчас - генерал британской армии Бэрронс
3 сентября — Mossovetinfo.ru — В настоящее время Украина не может одержать победу над Россией, однако в случае сущес...