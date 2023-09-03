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Мнения     20.09.2023 10:00

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, «который может затянуть на глубину»

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Теги:  Польша  Украина  Европа  зерно  утопленник  мнение  конфликт 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Польши, выступая на брифинге для польских СМИ в Нью-Йорке, сравнил Украину с утопленником, объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину», - сообщает агентство PAP.

«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», – заявил он.

Запланированная на сегодня встреча президентов Дуды и Зеленского. Дуда сказал, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с Владимиром Зеленским «по организационным причинам», но не исключает, что встреча состоится позже, сообщает Rzeczpospolita.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подал жалобу в ВТО.

Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала, заявил министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству РАР.

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Теги: 
Польша  Украина  Европа  зерно  утопленник  мнение  конфликт 

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