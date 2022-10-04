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Мнения     04.10.2022 09:22

Прохождение медкомиссии для призываемых на военную службу является обязательной процедурой - в СПЧ

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Теги:  частичная мобилизация  медкомиссия  СПЧ  заявление  мнение  прокуратура 

4 октября. Mossovetinfo.ru - Медицинские комиссии и медосмотры в процессе частичной мобилизации обязательны, говорится в заявление коллеги по СПЧ и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Об этом сообщал член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале.

"Прохождение медицинской комиссии для лиц, призываемых на военную службу, является обязательной (!) процедурой, которую в военкоматах то ли не могут, то не хотят проводить. А может и всё вместе", - сообщил Кабанов.

"Давать правовую оценку этим нарушениям должна военная прокуратура", - отметил Кабанов.

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Теги: 
частичная мобилизация  медкомиссия  СПЧ  заявление  мнение  прокуратура 

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