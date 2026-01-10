Другие материалы
28.01.2026, 10:16
Против инициативы Минпросвещения запретить сайты с заданиями и ответами ЕГЭ, ОГЭ выступила Справедливая Россия
28 января — Mossovetinfo.ru — Фракция Справедливая Россия в Госдуме выступила против инициативы Минпросвещения - за...
20.01.2026, 22:52
Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире - Давос
20 января — Mossovetinfo.ru — Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прям...
10.01.2026, 05:31
Трамп не убедил руководителей крупных нефтяных компаний о масштабных инвестициях в Венесуэле - CNN
10 января — Mossovetinfo.ru — «Прохладная реакция со стороны отрасли грозит ещё больше осложнить беспрецедентное вм...