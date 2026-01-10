Против инициативы Минпросвещения запретить сайты с заданиями и ответами ЕГЭ, ОГЭ выступила Справедливая Россия

28 января — Mossovetinfo.ru — Фракция Справедливая Россия в Госдуме выступила против инициативы Минпросвещения - запретить сайты с заданиями и ответами ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад и проверочных работ прошлых лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер партии Справедливая Россия, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Репетиторы озолотятся! А заодно и мошенники, которые будут уверять граждан, что у них доступ к этим запрещенным материалам есть.



Сейчас школьники готовятся к экзаменам и олимпиадам по заданиям прошлых лет, тренируются на них, сверяют ответы. И к чему очередные запреты, которых людям и так хватает? Чтобы родители еще больше платили репетиторам? Такое ощущение, что кто-то из чиновников с этого тоже доход имеет», - сказал Миронов выступая на пресс-подходе в Госдуме.



Миронов полагает, что «Минпросвещения надо думать не о запретах, а о том, чтобы наконец согласовать ЕГЭ со школьной программой. У меня давно вопрос к чиновникам: почему вы этого не делаете? Почему у нас на ЕГЭ одно, а в школе – другое? Приведите задания в соответствие со школьной программой, тогда не надо будет никаких репетиторов. Хорошо учишься в школе – сдашь экзамены».



«Система ЕГЭ создала небывалые масштабы коммерции на образовании. И бездействие чиновников это поощряет. Нужно либо пересматривать, либо вовсе отменять все эти ЕГЭ, ОГЭ, ВПРы, возвращаться к традиционным экзаменам по школьной программе», - также отметил Миронов.