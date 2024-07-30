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Мнения     08.08.2024 10:51

Путин: когда страна или человек пытаются неправдами сохранить свои позиции, укрепить их, это – никуда не годится

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Теги:  Путин  правда  неправда  позиции  мнение  форум 

8 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая 7 августа на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума, сказал, что страны, которые ещё недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов, подчеркнув, что когда это делается неправдами, это – никуда не годится.

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укреплением своего суверенитета, причём на трёх ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые ещё недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет. Когда страна или человек в своей жизни пытаются сохранить свои позиции, укрепить их, но неправдами – это плохо. Вот правдами – это хорошо. А неправдами – никуда не годится», – сказал Путин.

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Теги: 
Путин  правда  неправда  позиции  мнение  форум 

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