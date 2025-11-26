4 декабря — Mossovetinfo.ru — В преддверии государственного визита в Индию Владимир Путин ответил на вопросы телеведущих индийских каналов Aaj Tak и India Today. Отвечая на вопрос о взаимодействии с молодёжью Путин сказал, что «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду». Также Президент России отметил, что «нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях, надо там работать».
Фрагмент интервью Путина:
«Как Вы общаетесь с молодым поколением? Сейчас многие лидеры выглядят всё моложе. Как это происходит? И как Вы общаетесь с молодёжью в России?
В.Путин: Вы знаете, здесь нет ничего нового. Ведь у нас в литературе, в искусстве это противопоставление молодых людей и старого поколения, отцов и детей в нашей литературе классической, эти образы всегда существовали, отцы и дети. Здесь нет нового.
А знаете, в чём новое? В технологиях. Эти мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду.
Молодёжная среда, она примерно одинакова. Молодые люди всегда более мобильны, более радикальны. Всегда молодым людям, молодому человеку или девушке кажется, что они сталкиваются с такой-то и с такой-то несправедливостью, и, судя по всему, до них этого никто не видел, а вот они увидели, и сейчас они всем раскроют глаза. И больше того, они полагают, что с этими несправедливостями так легко расправиться, их так легко решить.
Если уже повзрослее человек становится, начинает пытаться сам что-то решить, сразу появляется понимание того, что решить-то проблемы можно, но не так просто, как казалось на первый взгляд.
Поэтому с людьми надо работать. Нельзя говорить, что вы вот такие, совсем молодые, вы совсем ничего не понимаете и сидите у себя дома там, за стенкой. Так тоже нельзя. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях, надо там работать.
Я так понимаю, что вы отчасти этим и занимаетесь. Хочу вам пожелать успехов», - сказал Путин .
По приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди 4–5 декабря Владимир Путин посещает с государственным визитом Республику Индию. 4 декабря Владимир Путин и Нарендра Моди прибыли в резиденцию Премьер-министра Индии, где пройдёт неформальный обед.
Интервью размещено на сайте Кремля
. Фото: сайт Кремля.