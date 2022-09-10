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Мнения     10.09.2022 14:11

Путин: москвичи оценят работу Собянина на выборах мэра

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин  выборы-2023  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2023 

10 сентября. Mossovetinfo.ru — Москвичи оценят темпы развития столицы при Сергее Собянине на следующих выборах мэра года, считает президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, посвященному дню города Москвы.

«Впереди — совсем недолго осталось — через год выборы мэра столицы, и если такой темп сохранится, а я уверен, так оно и будет, безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды», — сказал Путин, которого цитирует «Интерфакс».

Путин также отметил, что перед московскими властями стоят сложные и масштабные задачи по модернизации городского транспорта, образования, здравоохранения и других отраслей.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2023 года.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин  выборы-2023  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2023 

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