20 июля. Mossovetinfo.ru - В завершение рабочего визита в Иран Владимир Путин ответил на ряд вопросов представителей СМИ, сообщает сайт Президента России.ИА МОССОВЕТ публикует: Владимир Владимирович, на Европу надвигается серьёзный энергетический кризис, там уже всерьёз заговорили о том, что «Газпром» скоро может отключить газ. Якобы компания послала официальное уведомление об этом одному из своих получателей в ФРГ, ссылаясь на форс-мажор.Скажите, пожалуйста, справедливо ли Россию обвиняют в этом энергетическом кризисе и продолжит ли «Газпром» дальше выполнять свои обязанности?: Во-первых, «Газпром» всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства.То, что наши партнёры перекладывают свои ошибки или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», это не имеет под собой никаких оснований.Но что происходит с поставками энергоносителей? Смотрите, в позапрошлом году, в первом полугодии позапрошлого года, газ в Европе стоил 100 евро за 1000 кубов. В первой половине прошлого года – 250. Сегодня, в эти дни, – 1700 евро за 1000 кубов.Но что происходит? Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было – вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений: банки не финансируют, страховые компании не страхуют, а местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивается. Вот результат политики за предыдущие много лет, за предыдущее десятилетие, наверное. Отсюда всё началось, не из-за каких-то действий России и «Газпрома», – и цены поползли.Что сегодня происходит? Мы поставляли в Европу до недавнего времени – без Турции, в Турцию где-то 30 с небольшим миллиардов кубических метров в год поставляли, а в Европу – 170: 55 миллиардов шло по «Северному потоку – 1», 33 миллиарда, если память не изменяет, – по [газопроводу] «Ямал – Европа», [ещё] по двум ниткам, которые шли по территории Украины. Да, через Турцию в Европу – где-то 12 миллиардов по «Турецкому потоку».Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из двух маршрутов, которые идут по её территории, она закрывает. Якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под её контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад, а они недавно взяли и закрыли без всяких на то оснований. Всё там нормально функционировало, никто не мешал. На мой взгляд, закрыли просто по политическим соображениям. Первое.Что дальше произошло? Польша взяла и ввела санкции на «Ямал – Европа». А там 33 миллиарда перекачивали. Они у нас ежедневно брали 34, по-моему, 33–34 миллиона кубических метров в сутки. Закрыли совсем. Но потом мы увидели, что они «Ямал – Европу» включили в реверсном режиме и стали примерно 32 миллиона в сутки брать из Германии. Газ из Германии-то откуда? Это наш российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле. Они брали у нас по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной, а Германия берёт у нас по долгосрочным контрактам в 3–4 раза дешевле, чем рыночная цена.Немецким компаниям выгодно с небольшой премией продавать полякам. Полякам выгодно покупать, потому что это дешевле, чем брать от нас напрямую. Но объём газа-то на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе, «Ямал – Европа». Сначала один из маршрутов по Украине закрылся, потом «Ямал – Европу» закрыли. Теперь «Северный поток – 1», один из основных маршрутов, 55 миллиардов кубических метров в год мы прокачиваем по нему. Там работает пять газоперекачивающих станций компании Siemens, одна – в резерве. Одна должна была быть отправлена на ремонт. Вместо неё должна была поступить из Канады, с завода Siemens в Канаде, отремонтированная. Она оказалась под санкциями в Канаде. Значит, одна станция перекачки, просто одна машина вышла из строя, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала.Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады, но официальных документов на этот счёт пока у «Газпрома» нет. Мы, конечно, должны их получить, потому что это наша собственность, это собственность «Газпрома». «Газпром» должен получить не только металл, не только машину, но и документы на неё, и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что «Газпром» берёт, в каком состоянии машина пришла и каков её юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут её назад. Но это ещё не всё.Дело в том, что в конце июля, по-моему, числа 26-го, по-моему, это надо спросить у «Газпрома», также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена ещё одна машина. А где мы возьмём отремонтированные? Совершенно не понятно.И ещё одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердил. То есть сейчас работает две, 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если ещё одна придёт, то хорошо, будут работать две. А если не придёт, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки. Посчитайте, за сколько нужно прокачать оставшиеся кубы. При чём здесь «Газпром»? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. «Газпром» готов качать столько, сколько нужно. Они же сами всё закрыли.И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объём российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. Результат – даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, – будет тот же самый – подъём цен. Цены на нефть взлетят до небес.Что касается газа, то у нас существует ещё один готовый маршрут – это «Северный поток – 2». Его можно запустить, его же не запускают. Но и здесь есть проблемы, которые заключаются в том, что месяца полтора или сколько там, может быть, два назад, мы в разговоре с канцлером [ФРГ] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что «Газпром» зарезервировал мощности, создал эти мощности, им нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе.Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объёма, предназначенного для «Северного потока», снимем для внутреннего потребления и переработки – я разговаривал на эту тему по просьбе «Газпрома», – и «Газпром» это уже сделал. Поэтому, если мы даже завтра запустим «Северный поток – 2», это будет не 55 миллиардов кубических метров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие, значит, одна четверть. Такова ситуация с поставками.Но «Газпром» выполнял, выполняет – я с этого начал отвечать на Ваш вопрос и хочу этим закончить – и будет в полном объёме выполнять свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно – если они сами своими руками всё закрывают, а потом ищут виноватых, это просто было бы смешно, если не было так грустно».