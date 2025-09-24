 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     02.10.2025 21:23

Путин призвал быть готовыми «к чему угодно» - клуб «Валдай»

2 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» и, начиная свою речь, призвал быть готовыми «к чему угодно». Тема заседания в этом году – «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Мы уже не раз отмечали, что живём в такое время, когда всё меняется – и меняется очень быстро, я бы сказал, кардинально меняется. Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки».

Стенограмма выступления Путина, опубликована на сайте Президента России.

Фото: сайт Кремля


