2 марта, Mossovetinfo.ru - Согласно данным социологов, растут шансы Владимира Жириновского занять второе место на президентских выборах 18 марта.«По данным опроса, проходившего 25 февраля, рейтинг В. Путина составляет 63,5%, В. Жириновского – 7,3%, П. Грудинина – 6,2%. Рейтинг К. Собчак – 1,1%, у других кандидатов – менее 1%», - сообщает«С той или иной степенью уверенности выразили намерение идти голосовать 84,2% участников опроса. Не собираются участвовать в выборах 12% россиян»,- отмечает ФОМ.Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 25 февраля 2018. 73 субъекта РФ, 207 населенных пунктов, 3000 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает: при показателе более 10% ± 2,5%, при показателе 5–10% ± 1,5%,при показателе 2–5% ± 1,1%,при показателе менее 2% ± 0,7%.По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).