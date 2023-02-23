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Мнения     23.02.2023 00:58

Reuters: США предупредили Киев, что их поддержка Украины не будет бесконечной

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Теги:  США  Украина  поддержка  тенденции  мнения 

23 февраля, Mossovetinfo.ru - Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Все понимают, что это должно когда-то закончиться. И мы все хотели бы, чтобы закончилась скорее раньше, чем позже",— сказал чиновник. Источник также рассказал Reuters о надежде Вашингтона на скорое завершение украинского конфликта.

"Президент США Джо Байден резко подчеркнул поддержку Украины со стороны США на этой неделе поездкой в охваченную войной страну, но на родине общественная поддержка отправки оружия в Украину ослабевает, поскольку конфликт продолжается второй год и конца ему не видно", - также отмечает Reuters в своей публикации.

Согласно опросу Reuters - Ipsos с 6 по 13 февраля фиксируется существенное снижение поддержки оказания военной помощи Украине среди американцев с 73% в апреле 2022 года до 58% в начале февраля 2023 года.

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Теги: 
США  Украина  поддержка  тенденции  мнения 

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