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Мнения     18.03.2021 09:40

Роспотребнадзор: иммунитет не формируется у 10% вакцинировавшихся людей

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Теги:  Анна Попова  Роспотребнадзор  вакцинация  иммунитет 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что у 10% населения земли иммунитет не вырабатывается даже после вакцинации.

При этом, по словам Поповой, это касается не только вакцин от коронавируса, но и других заболеваний.

В связи с этим, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо, чтобы от вируса была защищена основная часть населения. Тогда вирусу негде будет распространяться, что автоматически защитит и те 10% у которых при вакцинации не вырабатывается иммунитет.

Попова также рассказала, что даже у людей, у которых сформировался иммунитет, на слизистых оболочках и в носоглотке может находится живой вирус, который опасен для окружающих. Именно поэтому, даже после вакцинации или переболевшим людям, необходимо носить маску.

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Теги: 
Анна Попова  Роспотребнадзор  вакцинация  иммунитет 

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