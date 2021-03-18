Роспотребнадзор: иммунитет не формируется у 10% вакцинировавшихся людей

18 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что у 10% населения земли иммунитет не вырабатывается даже после вакцинации.



При этом, по словам Поповой, это касается не только вакцин от коронавируса, но и других заболеваний.



В связи с этим, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо, чтобы от вируса была защищена основная часть населения. Тогда вирусу негде будет распространяться, что автоматически защитит и те 10% у которых при вакцинации не вырабатывается иммунитет.



Попова также рассказала, что даже у людей, у которых сформировался иммунитет, на слизистых оболочках и в носоглотке может находится живой вирус, который опасен для окружающих. Именно поэтому, даже после вакцинации или переболевшим людям, необходимо носить маску.