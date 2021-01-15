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Мнения     15.01.2021 10:49

Роспотребнадзор: назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно.

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Теги:  Роспотребнадзор  пандемия  коронавирус  COVID-19  Анна Попова 

15 января. Mossovetinfo.ru – Назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно, заявила в ходе Гайдаровского форума глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, сейчас уже есть понимание эпидемического процесса, есть предположения и прогнозы о том, когда закончится пандемия, однако точную дату ее окончания назвать не возьмется никто.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что Москва вернется к нормальной жизни в мае 2021 года.

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Теги: 
Роспотребнадзор  пандемия  коронавирус  COVID-19  Анна Попова 

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