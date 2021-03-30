 
Актуальные темы: коронавирус
Мнения     30.03.2021 19:24

Роспотребнадзор: в России не будет третьей волны коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор не ожидает в России третьей волны коронавируса, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По словам Покровского, в России очень быстро растет иммунная прослойка, как за счет переболевших, так и за счет вакцинировавшихся. В частности, в Москве антитела к коронавирусу есть уже у 40% населения, к маю эта цифра может достигнуть 60%, а для возникновения популяционного иммунитета необходимо достигнуть цифры в 70%.

Поэтому серьезного всплеска заболеваемости ожидать не приходится.

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что, судя по показателям заболеваемости, в России начинается третья волна заболеваемости. При этом, в Роспотребнадзоре предположили возможные суточные колебания показателей заболеваемости, однако в целом отметили тренд на ее снижение.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

Возврат к списку

Лента новостей

19:24 Мнения Роспотребнадзор: в России не будет третьей волны коронавируса

18:46 Происшествия Спецназовец получил ранение при штурме дома в Мытищах

18:04 В мире Эксперты ВОЗ не смогли установить источник происхождения коронавируса

17:11 Власть Мишустин продлил заморозку цен на сахар и масло

16:08 Общество Во вторник и среду в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru