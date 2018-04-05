5 апреля. Mossovetinfo.ru – Среди наиболее острых экологических проблем россияне называют загрязнение воздуха заводами, мусорные свалки, несвоевременную уборку и вывоз мусора. Это следует из данных исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



При этом оценки россиян об экологической ситуации заметно выросли за последние десять лет. В 2009 году положительную оценку состоянию окружающей среды давали 38%, а сейчас – 5%. Доля негативных ответов за тот же период сократилась с 58 до 38 процентов.



Наибольшее острыми россияне назвали следующие проблемы: загрязнение воздуха заводами (16%), мусорные свалки (11%), несвоевременную уборку, вывоз мусора (10%). Вместе с тем 20% всех опрошенных считают, что первоочередных экологических проблем на сегодняшний день нет.



Положительные изменения отмечаются, прежде всего, в сфере охраны лесов, зеленых зон и парков (37%), чистоте территорий (37%), негативные – в состоянии водоемов, чистоте питьевой воды (31%).



Ответственность за состояние экологии сегодня в большей степени возлагается на местные (29%) и региональные (25%) власти. Значима и доля тех (20%), кто осознает значимость роли рядовых граждан в деле сохранения природы. Об ответственности федеральных властей говорят только 7%.



Опрос проведен 24-25 марта. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.